Oggi si apre la prevendita per la prossima sfida

Spezia-Ascoli, via alla prevendita oggi pomeriggio a partire dalle 16. Il popolo bianconero si sta preparando ad una Pasquetta di autentica passione per un match che inevitabilmente potrebbe indirizzare in maniera decisa il cammino degli uomini di Carrera in questo caldissimo finale di stagione. Il prezzo dei tagliandi relativi al settore ospiti dello stadio ‘Picco’ sarà di 20 euro e la vendita resterà aperta fino alle ore 19 di domenica 31 marzo. L’acquisto dei biglietti potrà essere effettuato online e in tutti i punti vendita abilitati della piattaforma Vivaticket. Quella contro l’Ascoli sarà una gara particolarmente importante anche per lo Spezia che per l’occasione ha deciso di lanciare il mini abbonamento per le partite che vedranno i liguri sfidare in casa il Picchio, il Lecco e la Sampdoria. Anche la formazione di D’Angelo ha necessario bisogno di risalire una classifica che, attualmente, vede lo Spezia appaiato all’Ascoli a 31 punti.