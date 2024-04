Ore decisive per il futuro dell’Ascoli. Così Metalcoat prova l’acquisto

L’Ascoli resta focalizzato sull’ultima chance di Terni, mentre il patron Massimo Pulcinelli in queste ore resterà al fianco della squadra nel ritiro di Roma valutando insieme al suo entourage la proposta di acquisto avanzata nella serata di martedì dalla Metalcoat del presidente e ad Matteo Trombetta Cappellani. Quelle che seguiranno saranno ore particolarmente importanti per il futuro del club di corso Vittorio sia in campo che fuori. Nel frattempo in città si inizia già a parlare del profilo di chi ha deciso di farsi avanti nel provare a rilevare lo storico club di corso Vittorio. Un gruppo, che oltre alla Metalcoat, conta la presenza anche delle aziende Alusteel Coating, Alpine Anodizing e Aleu, il cui fatturato aggregato nel 2023 ha raggiunto i 65 milioni facendo registrare una crescita del 18% rispetto al 2022. Una serie di imprese riconosciute come punto di riferimento in Europa nella produzione e commercializzazione di alluminio, acciai preverniciati e alluminio anodizzato. Nel settembre 2023 ecco l’acquisizione del nuovo stabilimento di Ascoli, rilevando il ramo d’azienda della Plalam all’asta del tribunale di Milano, con un piano di investimenti di 10-12 milioni di euro da sviluppare nei prossimi tre anni con il conseguente ampliamento delle linee produttive le quali prevedono nuove assunzioni che andranno ad affiancare i dipendenti già oggi impiegati nello stabilimento di Campolungo.

Il sito ascolano rappresenta uno dei principali impianti produttivi all’interno del panorama del coil-coating, grazie a due linee di elettrozincatura e verniciatura. La sfida è arrivare a competere con i principali player dell’alluminio a livello mondiale provando a coprire nuovi settori e cercando di essere più competitivi in quelli in cui il gruppo è già collocato come l’elettrodomestico, l’automotive, il navale e l’edilizia. Negli ultimi mesi sono stati siglati accordi con nuovi partner in Francia e negli Stati Uniti. A ciò si aggiungono investimenti di 450mila euro effettuati ogni anno nella ricerca e la creazione di prodotti sempre più all’avanguardia. Secondo le proiezione nel 2024 è attesa un’ulteriore crescita del 35%, pari ad un fatturato di circa 85 milioni di euro. Trombetta Cappellani recentemente era stato ad Ascoli per la cerimonia degli ottant’anni di Confindustria andata in scena al teatro Ventidio Basso martedì 16 aprile. In questi giorni che divideranno dalla finalissima contro la Ternana le attenzioni dei vertici societari resteranno indubbiamente focalizzate sul duello salvezza, poi saranno attese novità anche in merito alle valutazioni che il patron Pulcinelli effettuerà sull’offerta pervenuta.

Massimiliano Mariotti