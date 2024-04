Orsolini amore della nonna commuove il web

’Riccardo, amore di nonna’. Il dopo gara di Bologna-Udinese, gara terminata domenica scorsa con il pareggio per 1-1, ha riservato momenti davvero emozionanti per il campione ascolano Orsolini che dopo il triplice fischio finale è rimasto in campo insieme a sua nonna. Le immagini hanno subito fatto il giro del web e davvero in tanti sono rimasti colpiti dal video che li ritrae al centro del campo mano nella mano. Un abbraccio e poi le lacrime di gioie di entrambi. Attimi finiti per toccare un po’ tutti: i presenti allo stadio Dall’Ara, gli spettatori a casa e tutti coloro che poi hanno potuto ammirare l’accaduto via social. Immancabile l’applauso rivolto dallo stadio Dall’Ara e la reazione del tifosissimo Cesare Cremonini che a seguire ha postato un cuore. Grazie al punto portato a casa dai felsinei la formazione guidata da Thiago Motta è riuscita a fare un ulteriore passo verso l’incredibile e atteso ritorno ad una qualificazione europea. Un traguardo incredibile prodotto anche da Orsolini e dai suoi fondamentali gol. La stagione del 27enne è stata fantastica con una serie interminabile di grandi soddisfazioni. I suoi 10 sigilli personali nella stagione in corso (di cui la tripletta all’Empoli e la doppietta rifilata al Lecce) e ancor di più i 50 gol messi a segno in massima serie in occasione della gara vinta 3-0 contro la Salernitana, dove l’attaccante stesso era riuscito ad aprire le ostilità al quarto d’ora del primo tempo. Anche in azzurro con la nazionale maggiore di Spalletti sono arrivate altre gioie. L’ultima è costituita dalla sua ottima prova offerta nel 2-0 inflitto all’Ecuador nel test che lo vide autore di un gran finale di partita con l’assist offerto per il raddoppio di Barella. Il giocatore è infine diventato anche una star dei grandi schermi con il famoso spot Tim che continuiamo a veder passare alla tv e che lo vede protagonista assieme al ct Spalletti e a Bonaventura. E ora potrebbe esserci anche lui tra i convocati per il prossimo Europeo. Che annata.