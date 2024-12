Pagelle Ascoli: Varone e Corazza brillano nella vittoria

Pagelle Livieri 6. Salvato dal palo sulla prima conclusione di Clemenza, non può nulla neanche sulla seconda che si insacca all’angolino dalla parte opposta.

Alagna 6,5. Conti è un brutto cliente e spesso lo mette in difficoltà con i suoi dribbling e la sua corsa. Ma lui non molla mai. Suo il cross del raddoppio.

Menna 6,5. Gli tocca il bulgaro Durmush che ogni tanto gli scappa infilandosi nelle maglie della difesa, ma lui riesce comunque a contenerlo.

Gagliolo 6,5. Bella battaglia con il centravanti Parravicini che usa anche armi improprie per cercare di farsi largo. Lui non si scompone e gli lascia davvero soltanto le briciole. Ammonito. (Dal 37’st Piermarini sv).

Cozzoli 6,5. Come il suo collega a destra fa fatica a contenere le avanzate del diretto avversario, ma quando si propone in fase offensiva riesce a fare buone cose.

Bando 6,5. Prezioso sia in fase di di contenimento che quando c’è da verticalizzare. Clemenza gli scappa un paio di volte e sulla seconda realizza il gol. Ammonito.

Varone 8. Lo trovi ovunque. Si divora il gol del vantaggio alla fine del primo poi insacca il raddoppio da centravanti vero e sbaglia anche un rigore in movimento. Serve a Corazza l’assist per il terzo gol. Il migliore in campo. (Dal 37’st Adjapong sv).

Marsura 7. Il tiro a giro sul primo gol è una perla sul cross di Silipo. Mezzala sinistra in fase difensiva, terza punta quando c’è da offendere. Preziosissimo.

Tremolada 6,5 Gioca sulle punte sbagliando anche facili appoggi, ma i suoi calci piazzati sono sempre pericolosi e va vicino al gol su una punizione a fine primo tempo. Suo l’assist per la doppietta di Corazza che ci arriva con la punta del piede. (Dal 33’st Bertini 6. Si piazza in mezzo al campo a chiudere gli spazi).

Silipo 6. Si intestardisce con il pallone tra i piedi, scarica un sinistro a lato, ma non è la sua serata. (Dal 19’st D’Uffizi 6. Perde subito un pallone velenoso sulla fascia poi piano piano con grande fatica entra anche lui in gioco).

Corazza 8. Il ‘joker’ fallisce un’occasione d’oro ad inizio ripresa poi ci pensa Varone sulla ribattuta. Subito dopo piazza prima il suo decimo e poi anche l’undicesimo gol stagionale da ‘bomber’ vero. (Dal 37’st Caccavo sv).

All.: Di Carlo 7. Il suo Ascoli cresce e dopo un primo tempo complicato nella ripresa gioca bene e va ben quattro volte a rete.

Arbitro: Esposito di Napoli 6,5. Dirige con personalità.

Valerio Rosa