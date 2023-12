Pari spettacolo per la Primavera col Palermo

ascoli

3

palermo

3

: Sciammarella, Caucci, Cozzoli, Barrotta (dal 34’ s.t. Gorica), Di Teodoro, Piermarini, Cosimi, Bando (dal 16’ s.t. Carano), Tarantino, Lo Scalzo, Conte (dal 40’ s.t. Del Moro). Panchina: Amato, Gaffuri, Panza, Ciccanti, Gaspari, Carosi. All. Ledesma.

PALERMO: Nespola, Granicelli, Bouah, Sciortino, Marong, Gallea, Fontana, Fravola, Di Mitri (dal 34’ s.t. Messina), Vitucci (dal 18’ s.t. Bongiovanni), Sessa (dal 34’ s.t. Macchia). Panchina: Salamone, Basile, Morra, Martignetti, Mattaliano, Vaiana, Tagliarino, Kubi, Viviano. All. Di Benedetto.

Arbitro: Silvestri di Roma 1

Marcatori: al 7’ p.t. Fravola (P), al 13’ p.t. Vitucci (P), al 20’ p.t. Lo Scalzo (A), al 4’ s.t. rig. Tarantino (A), al 26’ s.t. Lo Scalzo (A), al 34’ s.t. Di Mitri (P)

Note – ammoniti Cozzoli, Barrotta per l’Ascoli, Granicelli, Sciortino, Fontana per il Palermo; espulso al 27’ s.t. l’allenatore del Palermo Di Benedetto; angoli 4-4

Rocambolesco 3-3 per la Primavera dell’Ascoli che sabato al Picchio Village ha impattato col Palermo in un match ricco di colpi di scena dall’inizio alla fine. Avvio drammatico per i bianconeri, finiti subito sotto a causa delle due reti rosanero firmate da Fravola e Vitucci. Al raddoppio siciliano il Picchio si è svegliato con il gol di Lo Scalzo, capace poi di lanciare una clamorosa rimonta. Il pari arriva ad inizio secondo tempo con il rigore trasformato da Tarantino e poco dopo il Picchio trova addirittura il sorpasso ancora con Lo Scalzo, autore di una doppietta. Quando però l’impresa sembrava compiuta ecco la risposta finale del Palermo con Di Mitri. Pesante cinquina invece quella incassata dagli under 17 di Giorgi che in trasferta sono finiti ko con la Lazio per 5-0. Il vantaggio biancoceleste c’è nella prima frazione di gara con la rete messa a segno da Pernascelci dagli undici metri. I capitolini poi nella ripresa incrementano il risultato senza alcuna difficoltà grazie alla doppietta di Curzi, i gol di Carboni e Chiucchiuini. Scivolano in casa gli under 16 di Monaco, battuti 3-1 dal Lecce. Illude il vantaggio ascolano di Amadio, poi si scatenano i salentini con il tris calato da Bavaro, Basile e De Paolis. Vittoria infine per gli under 15 sempre contro i pari età del Lecce. Le firme dell’Ascoli arrivano con la doppietta di Balducci e Girlando. I giallorossi accorciano con Buzzerio e Spaseski, ma non basta.