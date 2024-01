Parla Estevez:: "Contro l’Ascoli sarà una partita dura"

Il Parma alla ripresa del suo cammino verso l’obiettivo promozione dovrà affrontare l’Ascoli in un match importante per entrambe. A parlare dell’incontro e del momento dei ducali è stato il centrocampista argentino Estevez. "Con l’Ascoli sarà una gara dura – ha commentato –. Sappiamo che loro hanno bisogno di punti per la salvezza. E noi in casa davanti ai nostri tifosi dobbiamo fare una grande partita. Abbiamo fatto un primo girone buono, ma manca tantissimo. Sappiamo com’è la serie B. Dobbiamo tenere i piedi sulla terra. Ci sono ancora 19 partite e i conti si fanno sempre alla fine. I tifosi sono l’uomo in più perché spingono sempre per noi. Sono molto importanti. Quello che abbiamo fatto in questo primo girone è grazie a tutti. Per il 2024 mi auguro di tornare dove il Parma merita: la serie A. Lavoriamo ogni giorno per questo, manca tanto. Le partite sono tutte difficili. Non possiamo abbassare la mentalità".