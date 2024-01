Parla il ds Pederzoli:: "Occorre continuare a pedalare forte"

Il Parma, prossimo avversario dell’Ascoli, guarda già alla ripresa del campionato che al Tardini domenica 14 (ore 16.15) vedrà di scena i bianconeri di Castori. A parlare in vista del ritorno in campo è stato il direttore sportivo Mauro Pederzoli. "Occorrerà continuare a pedalare al massimo – ha sostenuto -. La serie B continua ad essere caratterizzata dall’equilibrio. Il campionato ti richiede di essere sempre mentalmente al massimo altrimenti si può perdere con tutti. Da gennaio inizierà un altro campionato e il mercato può spostare determinati equilibri. Noi pensiamo di avere una rosa forte e completa, ma si resta sempre vigili. Dopo 19 partite di certo i valori sono rispecchiati, ma torniamo al punto di prima. Il campionato non concede pause a nessuno, davanti come dietro. La cosa di maggior soddisfazione è quella di essere riusciti a tracciare una via, creando una squadra molto fresca e giovane. Questa proprietà straniera ha delle idee ben precise: si vuole vincere e arrivare in alto".