Parla il tecnico. Carrera: "Sappiamo bene quello che ci aspetta»

Il Picchio di Carrera si prepara al delicatissimo crocevia di La Spezia. Nell’ultima seduta di rifinitura, svolta ieri in campo al Picchio Village prima della partenza per il capoluogo ligure, il tecnico bianconero ha potuto sciogliere le ultime riserve per poi tuffarsi completamente nello scontro che domani vedrà l’Ascoli chiamato a confermare la propria forza in questa volata finale per il mantenimento della categoria. "Abbiamo avuto quindici giorni di tempo per lavorare molto bene – sostiene l’allenatore -, sappiamo bene il tipo di gara che ci aspetta e quindi contro lo Spezia andremo a fare la nostra partita. Ci siamo allenati tantissimo sui possessi palla e sulle azione da sviluppare contro la difesa a tre adottata dai nostri avversari. Sono svolte tante esercitazioni con la palla a terra. Affronteremo una squadra composta da tanti giocatori di qualità. Dovremo essere bravi a non lasciargli il tempo e gli spazi per decidere cosa fare. Saremo corti, stretti, aggressivi. Sarà un confronto duro perché loro sono datati di buone doti tecniche, ma noi conosciamo la nostra forza".

"Li rispettiamo e andremo a giocarcela senza paura. Il lavoro fatto ha riguardato soprattutto l’aspetto tattico".

"Mentalmente i ragazzi stanno bene, così come i nazionali rientrati. Restano soltanto i soliti infortunati che stanno via via recuperando. Aspettiamo buone dall’infermeria per Botteghin e Gagliolo valutando giorno dopo giorno la loro situazione. Tutti gli altri sono disponibili".

Al seguito della squadra, grazie soprattutto alla Pasquetta, ci saranno tanti sostenitori nonostante la distanza tutt’altro che agevole.

Nelle ultime ore è stato ampiamente sfondato il muro delle cinquecento presenze e si viaggia spediti verso quota seicento. "A prescindere dai tanti tifosi al seguito dovremo fare risultato a prescindere – prosegue -. Andremo per vincere e le tante presenze al seguito ci potranno dare quella forza in più nei momenti decisivi dell’incontro. Scenderemo in campo come se non ci fosse un domani". Nelle scelte dal primo minuto sono Streng e Duris a giocarsi una maglia in attacco dall’inizio. "Duris è tornato un po’ stanco dalla nazionale però è motivato e anche lui potrebbe partire dal primo minuto. Nestorovski non è ancora al massimo, ma è convocato e potrà giocare la partita. I precedenti amari? Non sarà Carrera, bensì l’Ascoli a sfatare questo tabù. I risultati vanno ottenuti grazie ai meriti della squadra".

