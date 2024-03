Parlano gli ex. Cassata e Vignali:: "Pronti a tutto"

Il cammino del Picchio guidato da Carrera, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, ripartirà il primo aprile da La Spezia (avvio alle 15). Attualmente con i liguri milita l’ex bianconero Francesco Cassata che contro l’Ascoli sarà costretto a restare out per la squalifica di un turno comminata nei suoi confronti dal Giudice sportivo. Il centrocampista di Sarzana vestì la maglia dell’Ascoli nella stagione 2016-17 con Aglietti (oggi alla guida del fanalino di coda Lecco) in panchina e fece il suo esordio in B proprio difendendo i colori del club di corso Vittorio nella gara pareggiata 1-1 in trasferta contro la Pro Vercelli. Al debutto il 26enne riuscì subito a trovare la via del gol. In classifica Ascoli e Spezia sono momentaneamente appaiate a quota 31 punti.

"Per noi è importantissimo sentire la gente dalla nostra parte – spiega Cassata -, è una spinta che deve portarci a spingere per fare risultati positivi. Dobbiamo continuare su questo trend positivo. Il pareggio a reti bianche con la Reggiana ha prodotto tanta rabbia per non essere riusciti a portare a casa il bottino pieno, ma dobbiamo essere contenti per la prestazione e ripartire da quell’atteggiamento. Dobbiamo cercare di vincere le partite che abbiamo in casa, a partire dalla prossima con l’Ascoli".

"Ora abbiamo dieci giorni che devono servirci per lavorare bene e crescere di condizione fisica. Dobbiamo continuare così. Sono sicuro che i risultati arriveranno". Alle parole del centrocampista si sono poi aggiunte quelle del laterale destro Luca Vignali che ha sostenuto: "Ci teniamo l’ottima prestazione e cercheremo di prendere quello che non ci siamo presi a Reggio Emilia nelle prossime partite.

Nello scontro diretto contro l’Ascoli dovremo cercare di non avere troppa pressione addosso, tenere la mente lucida ma sfruttare al meglio le occasioni che andremo a creare. Sarà importante cavalcare l’entusiasmo che siamo riusciti a ricreare".

"Il Picco – spiega ancora Vignali – è tornato ad essere il nostro fortino. Il rapporto con i tifosi lo vivo come all’inizio, ci danno sempre una spinta e queste partite in casa dovremo affrontarle con uno spirito battagliero come fatto nelle ultime partite. In campo va messa la voglia di voler prendere la vittoria in tutti i modi". "Se ripartiamo dalla prestazione di Reggio – conclude il calciatore – saremo di certo a buon punto".

mas. mar.