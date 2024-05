Parlano i tecnici. Carrera: "Dobbiamo restare concentrati»

Alla vigilia del delicatissimo epilogo Massimo Carrera è tornato davanti ai microfoni per commentare la gara di stasera in cui l’Ascoli si giocherà praticamente tutto. Anche il futuro. "Dobbiamo pensare soltanto a vincere la partita col Pisa – commenta l’allenatore bianconero –. Resteremo concentrati senza badare ad altro. Partiremo tutti alla pari per la salvezza, sia noi che i nostri avversari. Il Pisa gioca buon calcio con elementi di qualità. Dovremo essere bravi a non concedergli azioni di qualità. I miei 10 punti fatti in 8 gare? Si poteva fare qualcosa in più. Ora abbiamo questa gara importante per raggiungere l’obiettivo e non dobbiamo pensare alla retrocessione. Sento la vicinanza della dirigenza e della proprietà in questo momento delicato".

"Sono sempre in ritiro con noi – ha detto ancora Carrera – e ci danno un supporto importante. In squadra stanno tutti bene tranne i lungodegenti. Zedadka a Palermo ha giocato più alto, stiamo valutando tante cose e molto dipende dall’avversario. Sono scelte tecnico-tattiche. Vedremo se riproporlo in quel ruolo".

"Tarantino – ha aggiunto il mister – dal primo minuto mi serviva per mettere in campo la corsa giusta per attaccare gli spazi dietro la loro difesa e sfiancare gli avversari".

"Nestorovski – ha detto ancora il tecnico Carrrera – poi ha fatto bene quando è entrato. Deciderò all’ultimo se schierarlo dall’inizio. Botteghin in settimana si è allenato bene". Sono stati 25 gli elementi convocati dal Picchio. Ci saranno praticamente tutti, tolti ormai i nomi che da tempo sono finiti in infermeria. Dall’altro lato ci sarà un Pisa già salvo che non potrà più correre per la zona playoff. I nerazzurri però scenderanno ugualmente in campo per onorare il campionato. "È semplice preparare la partita con l’Ascoli – sostiene il tecnico Aquilani -, la motivazione è quella di giocare una partita di serie B. Una gara che può essere una vetrina. Non accetto il fatto di pensare che non si abbiano motivazioni. Ci siamo allenati in maniera corretta, abbiamo preparato la partita come sempre fatto. Cercheremo di onorare al meglio il campionato e di arrivare il più alto possibile. Questa squadra aveva le possibilità di fare qualcosa in più. Bisogna dare valore al fatto che spesso è stato spostato il focus sui playout. Occorre anche essere soddisfatti di non esserci mai avvicinati concretamente a quetsi posti. Sta per concludersi una stagione formativa che mi ha dato tutto. Dopo la partita con l’Ascoli incontrerò la società e parleremo del futuro".

mas.mar.