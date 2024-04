Parola al mister. Carrera: "Dobbiamo giocare la gara perfetta»

Carrera prova a rialzare le sorti del Picchio sfidando la corazzata Venezia. I lagunari oggi saranno di scena al Del Duca per cercare di portare a casa una vittoria necessaria in ottica promozione diretta. Alla vigilia del delicatissimo match il timoniere bianconero è tornato a parlare della brutta caduta di La Spezia e degli errori da non ripetere contro i veneti. La situazione resta drammatica e adesso ai beniamini di casa servirà soltanto la vittoria. "Affronteremo una squadra forte come il Venezia che ha il miglior attacco della serie B – commenta Carrera –. Abbiamo bisogno di giocare la partita perfetta, limitando al minimo gli errori e mettendo in campo il giusto atteggiamento fatto di cattiveria e aggressività. In settimana abbiamo analizzato gli sbagli commessi con lo Spezia e ci siamo confrontati. Il gol di Hristov ha fatto scattare qualcosa di negativo nella testa dei ragazzi e questo non deve mai succedere. Dovremo essere più veloci con la palla, cercando di curare i piccoli dettagli. Non possiamo permetterci di incassare gol come quelli del Picco. Vaisanen sta meglio e si è allenato anche se ha lavorato poco in settimana. Sarà a disposizione. Mentre per Botteghin e Gagliolo attendiamo notizie positive nella prossima settimana. Siamo vicini al rientro. Sulle corsie laterali a La Spezia non abbiamo fatto bene. Con il rientro di Falzerano anche Zedadka potrà essere schierato sulla sua fascia preferita. Ovvero quella sinistra. In mezzo avremo dei ballottaggi nei ruoli delle mezzali. In attacco invece è possibile vedere in campo dal primo minuto Duris e Rodriguez. Rebus portieri? Mi affido al preparatore e decideremo di volta in volta chi sta meglio. Non ho ancora preso una scelta definitiva su Vasquez e Viviano. Adjapong è reintegrato, fa parte della squadra. Per Falasco dovete chiedere alla società, al momento non è considerato".

In casa Venezia il dubbio più grande di Vanoli è quello legato a Pohjanpalo. Il centravanti nelle ultime ore era in attesa della nascita di suo figlio e potrebbe non prendere parte al match. "In questo caso abbiamo la soluzione di riserva – spiega il tecnico dei veneti -. Aspetteremo e vedremo come andranno le cose. Sappiamo quanto Joel è importante per noi, ma questa squadra ha vinto cinque partite consecutive anche senza il suo big. Dobbiamo rispettare i nostri avversari e capire pregi e difetti della squadra che affronteremo guardando noi stessi. Per noi sarà un’altra finale, come lo sarà per loro".

mas.mar.