Parola al mister. Castori: "Non dobbiamo cercare alibi»

Nella seconda di due gare casalinghe consecutive l’Ascoli di Castori proverà a centrare il tanto atteso ritorno alla vittoria. Per il tecnico del Picchio sarebbe la prima dal suo ritorno alla guida dei bianconeri. Portare a compimento la missione però sarà tutt’altro che agevole. Di fronte infatti ci sarà il temuto quanto sorprendente Catanzaro dell’ex Vivarini. "Sono la vera sorpresa di questo campionato – commenta l’allenatore dell’Ascoli alla vigilia -. Stanno facendo cose straordinarie e possono puntare alla promozione diretta. Obiettivo che nessuno avrebbe predetto all’inizio della stagione. Complimenti a Vivarini che sta facendo giocare i suoi molto bene".

"C’è stima con lui – continua Castori –. Merita la vetrina che sta avendo perché anche lui ha passato momenti negativi e ora è tornato prepotentemente in auge. Il Catanzaro sarà un avversario da trattare con il dovuto rispetto. La settimana l’abbiamo vissuta analizzando le cose mancate contro lo Spezia. Le stesse sulle quali dobbiamo migliorare e crescere".

"Soprattutto sotto il profilo dell’attenzione, fermo restando che è il lavoro a portare ad una migliore condizione. Le vittorie arriveranno soltanto se faremo passi avanti sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo cercare di capire che questo è un passo da compiere perché la classifica va mossa".

"Non dobbiamo cercare alibi – dice ancora il tecnico bianconero – , ma essere innanzitutto critici con noi stessi, cercando di capire dove possiamo migliorare. Con lo Spezia abbiamo perso in maniera immeritata. Il ritmo è cresciuto, però dobbiamo andare a curare i dettagli. Il risultato passa anche e soprattutto per questo". Le ultime sedute svolte e la rifinitura di ieri al Picchio Village hanno portato buone notizie. In primis in relazione al terzetto difensivo che vedrà la presenza dal primo minuto di Bellusci. Il centrale ha superato senza difficoltà gli acciacchi patiti nel corso dell’ultimo incontro. Tra i convocati c’è anche Nestorovski. A non farcela invece è stato Falzerano. "Lui non ci sarà – prosegue -, non è ancora pronto. Bellusci si è allenato negli ultimi tre giorni quindi è aggregato. È un giocatore importante di cui non possiamo fare a meno in difesa, anche perché non abbiamo tante alternative in quel ruolo. Salvo imprevisti dovrebbe partire dall’inizio. Abbiamo convocato Nestorovski che sta proseguendo il suo percorso di recupero fisico. Ci terrei però a focalizzare le attenzioni non sui singoli, ma sulla squadra che dovrà esprimere maggior cattiveria e determinazione in campo".

mas.mar.