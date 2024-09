Parola al tecnico. Carrera indica la via:: "Avanti con il 3-4-3»

L’Ascoli cambia pelle dopo gli ultimi arrivi del mercato estivo messi a disposizione del tecnico Massimo Carrera. I nuovi tasselli che andranno a comporre l’organico da un lato consentiranno di alzare il livello di alcuni reparti, mentre dall’altro apriranno a nuove valutazioni tattiche. Nel frattempo il Picchio ha trovato nel 3-4-3 la veste adatta per riuscire ad esprimere al meglio i valori presenti. L’ingresso di Tremolada favorirà maggior scelta davanti. "Tremolada è prettamente un trequartista ma può fare anche l’esterno d’attacco – spiega l’allenatore Massimo Carrera –. Al momento andremo avanti con il 3-4-3. Abbiamo lavorato tanto in settimana su questo modulo. Tremolada potrà giocare largo a destra per poi rientrare sul sinistro con D’Uffizi e Marsura dall’altra parte. La sua presenza inoltre potrà anche portarci a giocare col 3-4-2-1 o 3-4-1-2".

In difesa il nodo è stato definitivamente sciolto in favore di un terzetto che potrebbe vedere contemporaneamente in azione altrettanti interpreti come Menna, Curado e il capitano Gagliolo. "Curado è un giocatore dotato di fisico ed esperienza che sa guidare la difesa – prosegue –. Lo vedo più come centrale in un reparto a tre. Gagliolo sta bene e sta ritrovando la forma ideale. Sarà lui il capitano. Tavcar invece sta crescendo, così come Piermarini. Ho tante scelte in difesa e devo essere bravo ad azzeccarle. Sulla corsia di destra Alagna può essere di aiuto ad Adjapong. Come braccetto di difesa ha avuto qualche difficoltà. Resta comunque un buon jolly difensivo". Anche tra i pali sono state stabilite le necessarie gerarchie di reparto. Le sensazioni sono che il titolare sarà Livieri ma, in attesa di capire se il portiere ha raggiunto la giusta condizione fisica, c’è momentaneamente Raffaelli a difendere la porta. "Non si può scegliere di gara in gara. È ovvio che bisogna stabilire delle gerarchie. Vediamo se Livieri è pronto fisicamente e poi mi dirà il preparatore se potremo puntare su di lui già nella prossima gara". Il prossimo avversario di turno sarà la Pianese che nel match d’esordio ha dato del filo da torcere al Perugia, sfiorando addirittura il clamoroso colpaccio. "Hanno detto che per loro è la partita della vita – conclude Carrera –, noi dovremo avere lo stesso spirito. Sono forti nelle ripartenze e operano un’aggressione alta. Sono dotati anche di buone individualità. Non tollero cali di concentrazione. Chi non darà il sangue con me non giocherà".

mas.mar.