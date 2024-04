Pedro Mendes e Botteghin:: "Crediamoci"

Due brutti infortuni che purtroppo stanno tenendo fuori dal terreno di gioco due dei calciatori più rappresentativi e sicuramente tra i più forti della rosa a disposizione di Massimo Carrera. Eric Botteghin e Pedro Mendes non hanno però alcuna intenzione di abbandonare la barca alla deriva. Anzi. Il difensore brasiliano sta provando ad accelerare i tempi di recupero per tornare almeno per la sfida decisiva di Terni il 27 aprile. Per Pedro la stagione è ormai finita, ma il bomber portoghese è comunque sempre vicino alla squadra. L’altra sera dopo la sfida pareggiata contro il Venezia sono andati a cena insieme accompagnati dai rispettivi familiari, al ristorante ‘Il Ruspante’ e il vulcanico Giggi affiancato dal figlio Quirino ne ha approfittato per registrate un videomessaggio che ha subito fatto il giro del web. Un video di incoraggiamento alla squadra ma anche di stimolo per una tifoseria che da una parte continua ad incoraggiare i bianconeri, ma dall’altra appare sfiduciata e quasi rassegnata al peggio. "Sono qui con due calciatori dell’Ascoli che sono infortunati – ha detto Giggi – e al momento non possono aiutare la squadra in campo ma lo stanno facendo con il loro supporto da fuori. I figli di Botteghin hanno indossato la maglia bianconera ad ulteriore testimonianza che qui non si molla niente. Incoraggiamo questi ragazzi. Contro il Venezia non sono arrivati i gol, ma se restiamo tutti uniti arriveranno anche le reti utili per la salvezza. Aiutiamo la squadra come stanno facendo questi due campioni perché la salvezza per noi è fondamentale, abbiamo solo l’Ascoli Calcio e non possiamo rassegnarci". D’accordo con Giggi Argira anche Eric Botteghin: "E’ vero – ha dichiarato – dobbiamo rimanere uniti per conquistare questa salvezza". E pure Pedro Mendes ha chiamato a raccolta i tifosi: "Come noi calciatori in campo, in panchina o in tribuna – ha detto – anche i tifosi devono crederci fino alla fine dando il loro apporto per conquistare la salvezza. Tutti insieme ce la faremo".

Valerio Rosa