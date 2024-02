Per il rush finale serve Nestorovski. L’Ascoli spera di recuperare la punta

L’Ascoli si prepara al primo fondamentale bivio salvezza provando a recuperare tutti gli uomini in grado di rendersi decisivi in questo caldissimo finale di stagione, tra cui Nestorovski. Il Picchio è focalizzato interamente sullo scontro di sabato che andrà in scena al Garilli di Piacenza contro la Feralpisalò (avvio previsto alle 14). Un match non ancora da dentro o fuori, ma sicuramente utile per capire se si riuscirà a correre per la salvezza diretta o se invece si dovrà seriamente iniziare a valutare l’ipotesi playout. Il momento della verità è finalmente arrivato dopo aver smaltito una prima serie di sfide che in questa prima parte del girone di ritorno aveva già visto i bianconeri affrontare alcune delle avversarie più titolate per le zone d’alta classifica. Da adesso in poi gli uomini di Castori torneranno a duellare con squadre più alla portata e in ballo per quelle posizioni di classifica che andranno a decidere chi riuscirà a salvarsi o meno. Arrivati a questo punto, per forza di cose, l’Ascoli sarà chiamato a centrare quel successo che manca dalla trasferta di Como (0-2). E proprio nelle settimane recenti ci si è potuti rendere conto delle fatiche che recentemente gli attaccanti sono finiti per mostrare. Soprattutto nel momento in cui l’attacco, a volte, non è riuscito a far leva sulla presenza di Pedro Mendes. Non aver avuto un uomo come lui nel corso dell’intera sfida col Südtirol (1-2) e poi successivamente a Catanzaro (3-2) ha evidenziato tutti i limiti dei compagni di reparto che, nonostante qualche ghiotta occasione, non si sono poi mostrati capaci di colpire quando necessario. Il tecnico del Picchio a Piacenza potrebbe tornare a contare sulla presenza dell’esperto Nestorovski. E qui ci sarà da valutare proprio quale potrebbe essere il suo contributo all’interno dell’incontro dopo che il giocatore è riuscito a smaltire un problema al polpaccio che lo aveva tenuto fermo ai box.

Il macedone, troppo spesso costretto negli ultimi mesi a dividersi tra campo e infermeria, da qui in avanti proverà a rispondere presente soprattutto in termini di gol. Il rendimento mostrato ad oggi lo ha visto far registrare soltanto la miseria di 2 singole reti nelle 12 gare disputate. Troppo poco per uno del suo calibro. Ai nastri di partenza era lui il volto che sarebbe dovuto diventare uno degli uomini fondamentali della formazione titolare insieme a Mendes. Ieri mattina al Picchio Village la squadra ha ripreso la preparazione dopo i due giorni di riposo concessi. Il gruppo è stato impegnato in un lavoro incentrato su possesso palla, partite e corse in linea di tipo aerobico. Contro i lombardi Castori in mediana potrà recuperare Valzania che ha smaltito il turno di squalifica.

Massimiliano Mariotti