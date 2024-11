Per la Primavera un buon punto firmato Ciccanti

salernitana

1

ascoli

1

SALERNITANA: Rodolfo, Verza (dal 32’ s.t. Nunziata), Ferrari, Di Vico, Susini, Guccione, Di Lelio (dal 18’ s.t. Borrazzo), Paganetti, Fusco, Cantoni, Cosentino (dal 18’ s.t. Boncori). Panchina: Palazzo, Bocanelli, Farina, Spalletta, Gonnella, Chietti, Buttaroni, Lombardi, Di Vincenzo. Allenatore: Fusco

ASCOLI: Sciammarella, Deriu (dal 39’ s.t. Brown Samper), Ciccanti (dal 39’ s.t. Finotti), Dodde, Zagari, Di Teodoro, Cerbone (dal 15’ s.t. Gaspari), Lo Scalzo (dal 15’ s.t. De Witt), Colaiacomo (dal 25’ s.t. Cracchiolo), Lattanzi, Gorica. Panchina: Zagaglia, D’Amore, Pettinari, Di Salvatore, Parisi, Flaminio. Allenatore: Ledesma

Arbitro: Rispoli di Locri

Reti: al 19’ s.t. Ciccanti (A), al 25’ s.t. Fusco (S)

Note - Ammoniti Di Teodoro, Gorica per l’Ascoli. Angoli: 7-9. Recuperi: 1’ p.t., 4’ s.t.

La formazione Primavera dell’Ascoli riprende il proprio cammino, dopo il precedente turno di riposo rispettato, con un pareggio per 1-1 contro la Salernitana. Il match andato in scena sabato al campo sportivo ‘Vincenzo Volpe’, e valevole per la nona giornata d’andata, è ufficialmente decollato soltanto nella seconda metà di gara. Nel corso del primo tempo a rompere gli indugi erano stati i tentativi dei bianconeri Lo Scalzo e Zagari non andati a buon fine. Ecco così che la rete di Ciccanti, sull’assist prodotto dall’illuminante De Witt, aveva poi consentito al Picchio di passare avanti. La formazione campana ha però prontamente ristabilito gli equilibri con Fusco.