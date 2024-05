Pergolizzi saluta il Campobasso dopo il campionato vinto

Nel prossimo campionato di Serie C l’Ascoli non troverà mister Rosario Pergolizzi sulla panchina del Campobasso. L’ex tecnico dei bianconeri fino all’arrivo del presidente Francesco Bellini, ha infatti raggiunto un accordo con la società molisana per rescindere consensualmente il contratto. Questo il comunicato della società del Presidente Matt Rizzetta tra l’altro azionista dell’Ascoli Calcio. "Al termine di una strepitosa stagione sfociata nella promozione nel campionato di Serie C – si legge sul sito della società rossoblù – Campobasso F.C e l’allenatore Rosario Pergolizzi comunicano di aver, di comune accordo e in piena serenità, deciso di non rinnovare il rapporto contrattuale per la prossima stagione, così anche da favorire reciprocamente la possibilità di programmare il futuro. A guidare la squadra rossoblù nella prosecuzione della poule scudetto sarà il tecnico Giovanni Piccirilli. La società Campobasso F.C augura a mister Pergolizzi le migliori fortune, consapevole che occuperà sempre un posto di rilievo nella storia di questo club".