Perugia, l’ex Dell’Orco: : "Dobbiamo invertire il trend fuori casa"

Il girone di ritorno è appena entrato nel vivo e il Perugia nell’ultimo turno disputato, grazie al successo ottenuto sul Carpi (1-0), è riuscito a compiere in classifica un importante sorpasso proprio sull’Ascoli che ora insegue con una lunghezza di ritardo. A parlare del momento che stanno vivendo gli umbri è stato l’ex bianconero Cristian Dell’Orco. "Non sono ancora al top della forma – commenta il difensore -, non facevo una gara intera dalla sfida playoff a Carrara. Ora ho giocato due partite per 90’ e non sono abituato. Già l’essere riuscito a chiuderle mi rende felice. Certo, lasciano strascichi ma cerco di rimettermi al meglio in vista delle prossime partite. Dobbiamo migliorare. Il processo è lungo ma noi dobbiamo accorciare i tempi. Per esempio, dopo il gol alla Spal avremmo dovuto chiudere il match, abbiamo spesso il pallino del gioco ma non siamo incisivi in fase conclusiva. Abbiamo inoltre bisogno di trovare continuità per invertire il trend fuori casa. A partire dalla prossima partita lunedì a Gubbio".