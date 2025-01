Pescara-Entella sarà il big match del prossimo turno

Il Pescara si prepara al big match con la capolista Entella. La gara di domenica prossima (avvio alle 19.30 all’Adriatico-Cornacchia) offrirà al Delfino una ghiotta occasione per recuperare terreno sulla prima della classe. A parlare del momento che stanno vivendo gli abruzzesi è stato il centrocampista Niccolò Squizzato. "Il pareggio col Perugia ci accontenta poco – spiega -. Per la settimana che abbiamo trascorso e per i risultati dell’ultimo periodo volevamo la vittoria. Il primo tempo è stato importante, fatta eccezione per qualche ripartenza o errore individuale. Non so cosa ci manchi, ma possiamo soltanto continuare a lavorare per portare i risultati dalla nostra parte. La gara contro i liguri non sarà l’ultima chance. Non sono troppo lontani, anche perché se vinciamo lo scontro diretto...Finché il campionato non si conclude, nulla è perso. Ci crediamo, la speranza non è mai venuta a mancare. Il campionato è lungo, come abbiamo avuto noi un periodo difficile lo possono avere anche Ternana ed Entella".