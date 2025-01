Pianese, Colombo:: "Ci aspetta una gara molto combattuta"

A poche ore dalla gara con l’Ascoli anche la Pianese attende trepidante l’appuntamento che sancirà la ripartenza del proprio campionato. Nello schieramento di mister Formisano uno dei prospetti che in questa prima parte della stagione ha fatto parlare di sé risulta essere quello del centrocampista Matteo Colombo. "Ci aspetta una partita molto combattuta contro un avversario estremamente forte – commenta il 20enne Colombo –. Da parte nostra dobbiamo fare il massimo per cercare di portare a casa il risultato. Anche nelle prossime giornate saremo attesi da sfide contro squadre molto attrezzate in cui ci sarà da combattere e dare il 100%. Il nostro primo obiettivo resta quello della salvezza. Se poi saremo in grado di fare meglio sarà tutto di guadagnato. Sono molto contento sia a livello individuale che per ciò che abbiamo saputo esprimere come squadra. Spero di poter dare un contributo ancora maggiore in questo girone di ritorno e di togliermi tante soddisfazioni".