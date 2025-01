Pianese, Formisano deve rinunciare ancora a Pacciardi

La Pianese di Formisano giovedì ha ripreso la preparazione in vista dello scontro di lunedì contro l’Ascoli che andrà in scena al Comunale di Piancastagnaio con avvio alle ore 15. I toscani anche nella giornata di ieri hanno continuato il lavoro in campo con una doppia seduta che ha visto alternarsi una parte atletica volta a mettere benzina nella gambe ai soliti sviluppi tattici della manovra. Il tecnico della Pianese e il suo staff non hanno ancora potuto recuperare il difensore Pacciardi. Il 29enne era stato costretto ad alzare bandiera bianca per via di un infortunio che non è stato ancora smaltito del tutto. Senza di lui a comporre il consueto terzetto difensivo dovrebbero essere ancora Frey, Indragoli (in ballottaggio con Chesti) e Polidori. La veste tattica scelta per provare a battere l’Ascoli potrebbe essere il solito 3-4-1-2. Modulo a volte alternato col 3-4-2-1 a seconda delle soluzioni offensive provate dalla squadra. Davanti le speranze sono riposte nei gol del centravanti Mignani.