Piazza Immacolata, 35 anni in campo senza mollare

L’Asd Piazza Immacolata, una delle realtà calcistiche più longeve della città, è già proiettata in un nuovo anno in cui si cercherà di provare a risalire l’attuale preoccupante posizione di classifica. A parlare di come stanno andando le cose nell’attuale girone h della seconda categoria Marche è stato il presidente Giuseppe Fulvi. "Il 2024 ci ha visti raggiungere il traguardo dei 35 anni di attività – commenta -. E questo è stato un momento importante per tutti coloro che hanno sempre fornito il proprio contributo affinché l’attività del Piazza Immacolata andasse avanti regolarmente nel corso dei tutti questi anni. Gli stessi che voglio ringraziare per quanto fatto. L’attuale stagione che sta riguardando la prima squadra però sta riservando delle complicazioni che conoscevamo fin dal principio. Vorrei cogliere l’occasione per separare ciò che riguarda la prima squadra con tutto ciò invece è costituito dal settore giovanile. Gli investimenti che abbiamo pianificati preferiamo indirizzarli verso le squadre giovanili che rappresentatno il nostro futuro. Quest’anno abbiamo deciso di promuovere con i grandi alcuni elementi della juniores per consentire loro di crescere senza dover andare a tesserare giocatori più esperti, forse più utili per la conquista della salvezza. Tutto è sancito dai sani principi che hanno sempre caratterizzato questa società. Ovvero quelli legati alla possibilità di far crescere i giovani permettendo loro di divertirsi e socializzare insieme attraverso la pratica del calcio. In questi primi mesi del 2025 quindi cercheremo di raggiungere la salvezza con i nostri talenti. È su di loro che abbiamo riposto tutta la nostra fiducia". L’annata si è conclusa con un momento conviviale che ha permesso di riunire il passato e il presente della società. Con i più giovani continua il prezioso lavoro portato avanti dal grande e Ascoli Pietro Zaini.

"Sono contentissimo e orgoglioso per la riuscita della cena di Natale che ha visti riuniti tanti tesserati, dirigenti e allenatori – prosegue -. La risposta dei partecipanti è stata straordinaria con quasi trecento persone. Abbiamo festeggiato i 35 anni di attività sportiva, e guardandoci indietro possiamo dire che è stato fatto un grande lavoro da parte di tutti: sacrifici, passione, amicizia, valori, dedizione, e soprattutto la volontà di far star bene i nostri tesserati. Un ringraziamento speciale va a quel gruppo di amici che, nel 1989, decise di dare il via a questa splendida realtà".

mas.mar.