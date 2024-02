Picchio, adesso o mai più. Ascoli: vittoria obbligata

L’Ascoli prova a spezzare la recente scia negativa conquistando quella vittoria che consentirebbe di ridurre il ritardo dalle dirette concorrenti e tornare a sperare nella salvezza. Portare a casa i tre punti adesso rivestirà un peso consistente nel percorso dei bianconeri che stavolta avranno a che fare con un cliente molto scomodo come la Cremonese di Stroppa. Stasera il Del Duca (avvio alle 20.30) offrirà ai beniamini di casa un’occasione da non farsi scappare per provare veramente a svoltare dopo un avvio dell’anno rivelatosi tutt’altro che esaltante. Finora sono state davvero innumerevoli le problematiche incontrate dal tecnico Castori e dai suoi uomini, ma arrivati a questo punto non c’è più spazio per alibi o recriminazioni. Da adesso in poi conta soltanto vincere. Di certo provare a farlo contro i grigiorossi, seconda forza del torneo, non sarà affatto semplice. La spinta del pubblico amico però diventerà la spinta giusta da sfruttare per provare a gettare il cuore oltre l’ostacolo e produrre la tanto sospirata svolta al ritmo portato avanti. L’attuale passo tenuto dal Picchio purtroppo non risulta essere ancora sufficiente per mantenere la categoria. Le restanti 14 sfide, di cui 8 in casa, costituiranno una serie di incontri in grado di decidere tutto. Una buona fetta dell’obiettivo passerà per queste due settimane che vedranno l’Ascoli scendere in campo tra le mura amiche ben 3 volte in 4 gare. Insomma per la serie ‘adesso o mai più’. Riuscire a mettere in cassaforte quanti più punti possibili rafforzerebbe notevolmente l’autostima alimentando la possibile risalita della classifica. Tutto avrà chiaramente inizio nel match con quella Cremonese che il Picchio non riesce a battere in casa da 31 anni. L’ultima gioia (3-0) è datata 4 aprile 1993. Oggi i lombardi con Stroppa - esordì in panchina proprio nel corso del match d’andata contro l’Ascoli - hanno trovato equilibrio, solidità e soprattutto risultati. Attualmente sono proprio loro la miglior squadra della categoria per rendimento. Nessuno è riuscito ad ottenere la bellezza di 13 punti nelle ultime 5 uscite. Inoltre la retroguardia che gli attaccanti bianconeri saranno chiamati a scalfire continua a sembrare una muraglia impenetrabile capace di incassare soltanto un gol in questo girone di ritorno. Qui sarà fondamentale la prova e la cattiveria agonistica che gli uomini di Castori riusciranno a mettere in campo. Oltre ad arginare il potenziale offensivo avversario che ruota attorno a Coda, infatti si dovrà essere bravi nel creare più di un semplice pensiero.

Massimiliano Mariotti