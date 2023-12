Pisa reduce dal ko con il Palermo: ecco gli assenti

Il Pisa cerca di difendere e magari aumentare il vantaggio sull’Ascoli. Altro scontro salvezza fondamentale sul cammino del Picchio di Castori che, in attesa degli annunciati rinforzi di mercato, proverà a dare continuità su un campo storicamente difficile come l’Arena Garibaldi. I toscani attualmente precedono di 2 punti in classifica e nell’ultimo turno disputato sono usciti sconfitti col Palermo (3-2). Rendimento casalingo in sofferenza per gli uomini di Aquilani che finora hanno messo in cascina soltanto 7 punti su 8 gare negli incontri casalinghi. Anche i nerazzurri hanno ripreso la preparazione in vista del confronto contro l’Ascoli. Nel prossimo appuntamento in calendario mancherà sicuramente lo squalificato Marin. A lui si aggiungeranno le defezioni degli infortunati Calabresi, Toregrossa, Tramoni, Jureskin e Touré.