Playoff serie B, il Venezia è la prima finalista

Il Venezia è la prima finale dei playoff di serie B. I veneti nel ritorno della semifinale disputata contro il Palermo sono riusciti a battere ancora i rosanero per 2-1 dopo l’1-0 dell’andata. "Faccio i complimenti ai ragazzi perché i primi a meritarsi la finale sono loro – ha commentato il tecnico Vanoli -. Hanno fatto un campionato strepitoso e non giocare questa finale per rincorrere il nostro sogno sarebbe stato ingiusto. Il campionato ci ha portato delusioni, ma siamo sempre stati bravi a rialzarci. La bravura è stata quella di scendere in campo come se fossimo ancora 0-0. Tutti hanno dato il proprio loro contributo, siamo tutti pronti e il bello è questo. Ringrazio anche i nostri magnifici tifosi, vedere il Penzo pieno ci ha trascinato. Zampano ha fatto una grande partita, Candela con un avversario difficile ha dovuto sapere quando attaccare, perché Di Mariano è offensivo. E lo ha fatto bene. Nei primi 30’ il calcio che abbiamo fatto è stato di alto livello".