Polito si gode la salvezza del Bari:: "Noi mai arresi"

Che gioia per il Bari. I biancorossi nella sfida di ritorno dei playout sbancano il Liberati 3-0 e mantengono la categoria, nonostante la Ternana avesse dalla propria parte ben due risultati su tre a disposizione dopo l’1-1 dell’andata. Uno degli artefici dell’impresa è stato certamente l’ex Ciro Polito che da direttore sportivo è riuscito a portare a casa un’altra emozionante salvezza al cardiopalma dopo quella centrata con l’Ascoli nella stagione 2020-21 quando in panchina c’era Sottil a guidare il Picchio. Le basi gettate nella costruzione dell’organico poi hanno consentito ai bianconeri di beneficiare del suo lavoro per altre due stagioni. "Quando si inciampa in una stagione storta, la cosa più importante è che non bisogna mai arrendersi – afferma Polito –. Questa squadra ha dei valori veri, lo ha dimostrato all’ultimo. Non ci siamo mai arresi, voglio ringraziare questi ragazzi che ho avuto il coraggio di portare dentro. Io ci ho sempre messo la faccia per loro, mi hanno dato un grande attestato di stima. Godiamoci questa salvezza".