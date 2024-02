Presentata l’offerta dei diritti audiovisivi per le prossime stagioni

La Lega B ha presentato nei giorni scorsi l’offerta al mercato per i diritti audiovisivi relativi ai prossimi tre campionati (2024-2027). "La serie B ora può essere vista in tutti e cinque i continenti – spiega il presidente Balata -, cosa che prima non accadeva. Diversi player internazionali hanno espresso interesse e hanno chiesto informazioni anche sui nostri diritti domestici, per vedere se partecipare e hanno espresso il loro desiderio di continuare con noi sull’estero. Ovviamente speriamo di aggiungerne anche altri. Abbiamo confermato i pacchetti non in esclusiva che hanno permesso nello scorso triennio di raddoppiare gli introiti rispetto a quello precedente. Nonostante le difficili condizioni di mercato, la lega è convinta di avere un forte prodotto mediatico e che la consapevolezza di una crescita sia in Italia che all’estero. Ciò non dovrebbe solo alimentare un aumento dei ricavi per i diritti internazionali, ma dovrebbe portare più broadcaster".