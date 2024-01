Preso Vazquez, incerto il futuro di Barosi

Nella giornata di ieri è arrivato ancora un annuncio da corso Vittorio Emanuele. Stavolta l’Ascoli ha ufficializzato il trasferimento in prestito di Vasquez, portiere 25enne del Milan reduce dall’esperienza nella Championship inglese. "L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa comunica l’acquisizione a titolo temporaneo dall’Ac Milan delle prestazioni sportive del portiere Devis Estiven Vasquez Llach – si legge nel comunicato diramato –. Colombiano di Barranquilla, classe ’98, è reduce dall’esperienza in Championship con lo Sheffield Wednesday. Il club di corso Vittorio accoglie con un caloroso benvenuto Devis, che da oggi vestirà la maglia numero 32".

Il suo tesseramento in bianconero però andrà ad aprire un caso. Quello legato al portiere Barosi. Giovane profilo che la società aveva deciso di rilevare nella scorsa estate dalla Juve Stabia in prospettiva futura. Il 23enne era stato scelto per ricoprire il ruolo di secondo al titolare Viviano, ma ora con l’arrivo di Vasquez le gerarchie tra i pali potrebbero cambiare. L’imminente futuro di Barosi potrebbe diventare quello di andare a giocare altrove in prestito per fare minutaggio. Ad oggi il giocatore ha disputato col Picchio 4 gare ufficiali. La prima in Coppa Italia nel match perso 3-1 a Verona il 12 agosto 2023. In campionato invece era toccato a lui difendere i pali nella parte finale dell’incontro perso in casa 3-1 col Parma all’andata, dopo che Viviano era stato espulso per proteste. Sempre lui era sceso in campo nelle successive due gare contro Bari e Como (entrambe perse 1-0) per via della squalifica del 38enne. In campo il tecnico Castori e il suo staff hanno accolto l’arrivo dei nuovi elementi e nel corso della seduta di rifinitura programmata stamattina cercheranno di sciogliere alcuni nodi legati alla formazione titolare. Si dovrà cercare di capire se Vaisanen ha la condizione fisica adatta per andare subito a rimpiazzare Bellusci dopo l’espulsione rimediata a Parma. Qualora la risposta sarà negativa si andrebbe verso l’ipotesi Adjapong adattato come braccetto di destra all’interno del consueto terzetto difensivo. A centrocampo invece non ci saranno grandi stravolgimenti. Qui è Valzania a candidarsi prepotentemente per una maglia dal primo minuto. Il suo ipotetico utilizzo nel ruolo di mezzala destra, vedrebbe spostato Masini dall’altro lato. Al Tardini però Castori aveva impiegato l’ex Cremonese nelle vesti di mezzala sinistra e qui l’altro nome a giocarsi un posto è Giovane.

mas.mar.