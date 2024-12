Primavera ko a Perugia: finisce 1-0

1

ASCOLI

: Yimga, Bussotti, Giorgetti, Ambrogi, Brunori, Cottini, Sadetinov, Perugini (dal 35’ s.t. Napolano), Cardoni (dal 35’ s.t. Calzoni), Mbaye (dal 16’ s.t. Berta), Dottori. Panchina: Romagnoli, Belloni, Hebeck, Mori, apa, Pironi, Romani, Rondolini, Rossi. Allenatore: Moll Moll

ASCOLI: Zagaglia, Caucci, Ciccanti, Dodde (dal 35’ s.t. Parisi), Zagari, Di Teodoro, Cerbone (dal 1’ s.t. Di Salvatore (dal 24’ s.t. Gaspari), Lo Scalzo (dal 16’ s.t. Flaminio), Colaiacomo (dal 16’ s.t. Madonna), De Witt, Gorica. Panchina: Sciammarella, D’Amore, Pettinari, Finotti, Cracchiolo, Dente.

Allenatore: Ledesma

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia

Marcatori: al 15’ s.t. Cardoni

Note - Ammoniti Giorgetti, Mbaye, Yimga per il Perugia, Cerbone, Lo Scalzo per l’Ascoli. Angoli: 3-5. Recuperi: 1’ p.t., 5’ s.t.

La rincorsa della Primavera verso il vertice della classifica si interrompe bruscamente a Perugia. Nel match disputato ieri al centro sportivo ‘Paolo Rossi’ la formazione guidata da Ledesma è finita ko di misura per 1-0. Il confronto animato da un perfetto equilibrio si è sbloccato soltanto nel corso della ripresa quando i padroni di casa sono stati bravi a passare avanti con la preziosa rete messa a segno dal biancorosso Cardoni. Nonostante la reazione e i tentativi del Picchio di riacciuffare il risultato, gli umbri alla fine sono riusciti a difendere il vantaggio con le unghie e con i denti fino al triplice fischio finale. Il ko così ha visto l’Ascoli scivolare di qualche posizione in classifica. La lotta per quella zona playoff ritrovata solo di recente, grazie alla scia positiva, resta comunque apertissima.

Nel prossimo impegno la Primavera cercherà di dimenticare lo scivolone nell’impegno casalingo contro la Ternana. A questo esito negativo si è aggiunto anche il terribile 5-0 incassato dagli under 14 di Bonfiglio che al cospetto della Roma non hanno potuto arginare la forza e la supremazia dei giallorossi. La gara disputata al centro sportivo Di Bartolomei di Trigoria è stato un match a senso unico, anche a causa delle numerose assenze che avevano colpito i bianconeri nelle ore antecedenti all’incontro.

A comporre la roboante cinquina sono state le doppiette assestate da Chieffallo e Proietti Panta. A loro si è poi aggiunta la rete di Fabietti. Nella giornata di oggi è scendere in campo saranno le formazioni under 17 e 15, entrambe impegnate con l’Arezzo, e gli under 16 che sfideranno il Sorrento.

mas.mar.