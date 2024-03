Problemi di stampa. Un avvicendamento all’ultimo minuto

In queste poche ma doverose righe la redazione sportiva del Carlino si scusa con i propri lettori per la locandina errata uscita nella giornata di ieri. Per problemi di stampa in molti a restare confusi leggendo la locandina comparsa sulle bacheche delle varie edicole cittadine riportante la frase "Ascoli fiducia a Castori ma ora deve battere il Lecco". In realtà la civetta che sarebbe dovuta uscire era "Ascoli Castori esonerato: la società si affida a Carrera", ma per un disguido ciò non è accaduto. La giornata è stata particolarmente intensa anche per i vertici societari che, ballando tra le valutazioni legate all’ipotesi della fiducia a termine e quella dell’esonero del mister, soltanto in serata sono riusciti a raggiungere la fumata bianca e annunciare in via ufficiale l’avvicendamento in panchina.