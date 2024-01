Pronto il secondo ingresso. Ascoli, arriva Celia dalla Spal

L’Ascoli sistema la corsia di sinistra con Raffaele Celia a titolo definitivo dalla Spal e aspetta i due importanti ingressi di Gagliolo e Inglese. Nella giornata di ieri il direttore sportivo Giannitti ha proseguito il suo lavoro volto ad irrobustire l’organico messo a disposizione del tecnico Castori. L’annuncio arriverà nel corso delle prossime ore quando il club di corso Vittorio Emanuele accoglierà il suo secondo arrivo di questa sessione di mercato invernale. Si è consumato tutto rapidamente nel fitto colloquio evolutosi col club estense. Già in mattinata il diesse del Picchio aveva ben imbastito una trattativa che poi ha condotto senza intoppi verso la definizione del trasferimento del cursore laterale mancino che andrà a completare la corsia di riferimento.

Zona del campo nella quale ad oggi la rosa bianconera vanta anche le presenze di Falasco e Haveri. I fitti contatti proseguiti nel pomeriggio hanno condotto fino al raggiungimento dell’attesa fumata bianca. Il 25enne calabrese nella prima parte della stagione ha indossato la maglia della Spal nel girone b di serie C facendo registrare 16 presenze di cui 11 da titolare. La sua ultima gara disputata è stata quella del 6 gennaio contro la Vis Pesaro. Una invece la rete messa a segno nel corso del match disputato contro il Pescara dello scorso 8 ottobre.

Parliamo di un elemento che conosce già bene il campionato di B dove è complessivamente sceso in campo 55 volte. Nelle due gare disputate dalla formazione biancazzurra contro l’Ascoli nel passato campionato è sceso in campo sia all’andata che al ritorno. Ora Celia si prepara a sbarcare di nuovo in cadetteria dove andrà a difendere i colori del Picchio.

Dopo la gara di Parma il tecnico Castori potrebbe abbracciare anche altri due nomi di spessore. Procede regolarmente la trattativa per l’esperto centrale difensivo Gagliolo dai ciprioti dell’Aek Larnaca. Qui si stanno cercando di limare alcuni dettagli.

Trattandosi di un trasferimento internazionale la burocrazia prevista richiederà qualche giorno in più. Salvo colpi di scena tutto potrebbe giungere in porto all’inizio della prossima settimana. Con lui Castori vedrà rinforzata la propria difesa. Quello che risultava essere uno dei reparti in cui c’era maggior urgenza. Sempre dopo il confronto di domenica col Parma il diesse dell’Ascoli proverà a chiudere definitivamente il cerchio anche per aggiudicarsi un profilo importante come Inglese. Il centravanti e il suo entourage lunedì torneranno ad interloquire con i vertici societari gialloblù al fine di trovare la soluzione più adatta per il suo arrivo in bianconero. Fin dal primo contatto avuto Inglese si è detto subito entusiasta di ripartire indossando la maglia di un club importante come l’Ascoli.

Massimiliano Mariotti