PROTAGONISTA. Delprato vince il premio ’Di Marzio’

Il premio ‘Gianni Di Marzio’ a Delprato. Il capitano del Parma, nel corso della settima edizione del gran galà dello sport andata in scena a Castiglion Fiorentino, ha ricevuto il riconoscimento patrocinato da Lega B, Ministero per lo sport e i giovani, Coni e fondazione Fair Play. "Un onore ricevere questo premio – ha dichiarato Delprato –, perché è dedicato ad una persona carismatica. Un vero combattente. La strada è ancora lunga, non possiamo rilassarci. Non ci sono segreti nel Parma. Una cosa secondo me fondamentale è che abbiamo mantenuto mister Pecchia e sono stati inseriti degli elementi che sono andati a completare la rosa. Ma da qui alla fine dell’anno dobbiamo continuare così, sapendo che le partite saranno tutte difficili. Ogni squadra ha il proprio obiettivo da raggiungere. Il mister ha portato grande entusiasmo".