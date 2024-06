Pulcinelli e fondo Usa ancora lontani. Fioravanti: "Serve massima serietà"

Tentativi di intesa, ma le parti non sono ancora vicine. La cessione dell’Ascoli Calcio da Massimo Pulcinelli al fondo statunitense di cui abbiamo parlato in questi giorni rischia di diventare una lunga telenovela che però l’attuale proprietà non può permettersi per via delle prossime incombenze segnate in rosso sul calendario. Se la fine di maggio e l’inizio di giugno è stato un periodo estremamente delicato per riuscire a garantire il pagamento degli stipendi di marzo e aprile 2024, nonché degli emolumenti Inps e Irpef dovuti per ottenere l’ok e blindare l’iscrizione alla prossima serie C, le settimane in arrivo saranno altrettanto importanti per quanto riguarda gli stessi identici obblighi imposti in relazione alle ultime due mensilità della stagione appena conclusa. La scadenza del primo luglio sarà il prossimo pericoloso checkpoint che il club di corso Vittorio dovrà cercare di varcare indenne. Qui infatti si dovrà regolarizzare quanto dovuto per il mese di maggio, mentre successivamente il primo agosto sarà la volta dei pagamenti di giugno. Non ottemperare a quanto stabilito comporterà chiaramente dei punti di penalizzazione che poi saranno scontati nel prossimo campionato. Intanto nella giornata di ieri le interlocuzioni, che stanno vedendo impegnato in prima persona anche il sindaco Marco Fioravanti, sono proseguite e gli interessati all’acquisto avrebbero comunicato quanto sarebbero pronti a mettere sul piatto per rilevare il club. Dall’altro lato però Pulcinelli avrebbe a sua volta avanzato le proprie pretese.

Nel corso del pomeriggio poi ad intervenire è stato il sindaco Marco Fioravanti che ha invitato il patron a mantenere la parola data. "È in corso un’interlocuzione piuttosto importante tra il sottoscritto ed il patron Pulcinelli – dichiara il primo cittadino a Picenotime –. L’auspicio, in questa delicata fase di transizione, è che vengano mantenuti gli impegni presi con la città e che soprattutto ci sia massima condivisione sulle scelte strategiche che poi andranno ad incidere in maniera significativa sul futuro della società. Finora io ho mantenuto tutte le promesse fatte e sono stati profusi sforzi significativi da realtà locali, serve la massima serietà per condividere insieme le decisioni che poi andranno a delineare il percorso del Picchio. Mi auguro, come già annunciato, che tutto possa risolversi al meglio entro la fine del mese di giugno, con un passaggio di proprietà che possa garantire all’Ascoli Calcio una fase nuova con un progetto chiaro e degno della gloriosa storia della nostra amata squadra, con il supporto anche di competenze del territorio. Io resto in prima linea, l’obiettivo è superare prima possibile questo momento fondamentale con trasparenza ed un modo di agire serio, nel rispetto della tifoseria e dell’intera città".

Massimiliano Mariotti