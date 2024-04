Quante assenze in casa Ternana,. Carrera sprona i suoi

Un fattore da sfruttare a proprio vantaggio. Carrera e i suoi uomini nel delicatissimo scontro del Liberati contro la Ternana (sabato alle 14) avranno dalla propria la ghiotta chance legata alle assenze in porta e in difesa che gli umbri dovranno fronteggiare. Ciò costituirà per il reparto offensivo del Picchio l’occasione giusta per rompere il digiuno e tornare a siglare quei gol fondamentali per restare in corsa. Con il pareggio a reti bianche fatto registrare col Modena l’Ascoli ha allungato ancora la serie negativa. E andando a ritroso ad aggravare lo score si aggiungono le gare con Venezia e Cittadella. Anche in questo caso non si è andati oltre lo 0-0. L’ultima rete all’attivo resta quella di Rodriguez nella sconfitta di La Spezia (2-1). Se al suo arrivo Carrera aveva dichiarato di risolvere questi problemi, attualmente di fatto nulla è cambiato. Un vero dramma considerando la necessità di vincere. Nel ritiro di Roma ieri la squadra ha lavorato soprattutto sotto questo aspetto.