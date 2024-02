Qui Catanzaro, le ultime sul prossimo avversario del Picchio

Occasionissima per il Catanzaro, prossimo avversario dell’Ascoli, che contro la formazione di Castori, match in programma sabato con avvio alle 16.15, e nel turno successivo (al Ceravolo è atteso il Südtirol) avrà a proprio vantaggio un doppio turno casalingo da sfruttare per provare ad ipotecare virtualmente la salvezza e poi tentare l’assalto verso la conferma di un piazzamento playoff. Attualmente i calabresi viaggiano al settimo posto in classifica con gli attuali 35 punti ad oggi ottenuti. Ieri i giallorossi guidati dall’ex Vivarini in campo hanno svolto una doppia seduta di lavoro. Il tecnico abruzzese contro i bianconeri dovrà rinunciare allo squalificato Vandeputte, finito nel mirino di Bologna e Palermo, oltre all’infortunato Ghion. Tornerà arruolabile invece l’esperto leader difensivo Brighenti che ha scontato il suo turno di squalifica. In pole per una maglia da titolare al posto del centrocampista belga c’è il giovane 23enne Stoppa.