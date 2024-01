Qui Como. Kone e Kerrigan sono in dubbio: gli altri a disposizione Il Como si prepara per la sfida contro l'Ascoli, cercando di difendere il secondo posto in classifica. La squadra è in buona forma e ha ottenuto 8 punti nelle ultime 4 partite. L'andamento casalingo è stato positivo, con 21 punti in 10 gare. Alcuni giocatori sono in dubbio per la prossima partita, ma Cutrone sarà disponibile.