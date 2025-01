Quirini venduto al Milan Futuro, problemi per Gorgone

La Lucchese che sarà chiamata ad affrontare l’Ascoli si presenterà in campo senza il difensore centrale Quirini, nelle ultime ore ceduto a titolo definitivo al Milan Futuro. Questo costringerà il tecnico Gorgone a rivedere qualcosa all’interno del suo terzetto difensivo sul quale si erge il consueto 3-5-2 adottato finora dai rossoneri. Tra i papabili nomi in lizza per rimpiazzarlo è Fazzi a rivestire i panni di principale candidato. Il 29enne si contenderà una maglia dal primo minuto con l’altro giovane centrale Cartano. Tra i pali invece il club avrebbe messo nel mirino Barosi, ex portiere dell’Ascoli. Sarebbe lui il profilo che andrebbe a rimpiazzare l’attuale titolare Palmisani. Nel frattempo il cambio di proprietà continua a restare al centro delle attenzioni della piazza. Dopo la cessione della totalità delle quote societarie dal gruppo Bulgarella all’attuale cordata capitanata dal presidente Longo, ieri pomeriggio il nuovo direttivo si è presentato alla città.