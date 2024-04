Riecco Botteghin: il difensore pronto a tornare

L’Ascoli perde Bellusci, ma recupera Botteghin. Questa settimana sancirà il rientro del brasiliano dopo l’infortunio che lo aveva costretto a restare in infermeria. Senza di lui il terzetto difensivo, tra alti e bassi, negli ultimi tempi è comunque riuscito a reggere seppur concedendosi delle disattenzioni in occasione di qualche uscita. Considerando l’espulsione diretta rimediata da Bellusci, la terza stagionale, nel recupero finale dell’incontro col Venezia, il rientro di Botteghin aiuterà il reparto a non presentarsi sguarnito nel prossimo delicatissimo appuntamento di Cittadella (sabato 13 alle ore 14). Ieri pomeriggio la squadra ha subito ripreso la preparazione al Picchio Village. In casa bianconera sono da valutare anche le condizioni di Gagliolo, Nestorovski e Bayeye. Tornerà a disposizione anche Celia dopo uno stato febbrile che lo aveva costretto al forfait contro i veneti. Il club infine ha espresso cordoglio nei confronti dell’allenatore in seconda Porrini per la perdita del suocero Giuseppe.