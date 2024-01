Rubin, doppio ex:: "La partita promette bene"

A parlare del delicato scontro di domani (avvio alle 16.15), che vedrà l’Ascoli di scena in casa della capolista Parma, è stato il doppio ex Matteo Rubin. In realtà il terzino 36enne di fatto non si è reso protagonista né con la maglia gialloblù né con quella del Picchio. Con i ducali collezionò appena 4 presenze in A dall’estate del 2011 al gennaio 2012. Idem nella sua esperienza sotto le cento torri, dove arrivò nel mercato di riparazione del gennaio 2019 per volontà dell’allora direttore sportivo Tesoro. Qui furono 8 le presenze fatte registrare. "Il Parma vorrà ripartire alla grande dopo la sosta – ha sostenuto –. Prima della pausa ha centrato due vittorie importanti contro Ternana e Brescia. Credo che la compagine ducale sia molto forte e non avrà difficoltà nella prossima partita. Al contrario l’Ascoli avrà più pressione perché è terz’ultimo in classifica. I bianconeri sono reduci da una sconfitta in trasferta con il Pisa e un pari interno col Cittadella. Entrambe le squadre saranno motivate per ragioni diverse. Penso che al Tardini ci sarà una bella partita. Il Parma sta facendo un gran campionato, vuole ritornare in serie A. È un club con una storia molto importante e deve assolutamente tornare nella massima serie. Al contempo l’Ascoli sta facendo un campionato al di sotto delle aspettative, nonostante abbia una buona squadra. Tuttavia il campionato cadetto dimostra che non c’è nulla di scontato. Lo scorso anno sono retrocesse squadre che sulla carta erano forti, come la Spal".

I bianconeri guidati da Castori per accrescere le possibilità di uscire indenni dal Tardini saranno chiamati a scardinare l’arcigna retroguardia emiliana che, ad oggi, risulta essere la seconda meno perforata del campionato. "Chichizola è un portiere affidabilissimo – ha proseguito –, lui ha sempre disputato buoni campionati. Delprato ha fatto molto bene anche a Reggio Calabria, come lo scorso anno con la maglia crociata. Di Chiara è molto conosciuto, è un giocatore su cui si può contare. Anche i centrali stanno facendo molto bene. In generale tutti i componenti del reparto difensivo sono molto bravi e lo confermano i numeri. Il ritorno di Valenti sarà molto importante perché darà più alternative. Sicuramente dovrà farsi valere per ritrovare un posto da titolare perché finora tutti i difensori si sono ben comportati. Un pronostico? Secondo me vincerà il Parma".