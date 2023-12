Sabato al Del Duca arbitra Santoro: sette precedenti

Ascoli-Catanzaro sarà diretta da Alberto Santoro della sezione di Messina. Il fischietto siciliano vanterà l’ausilio degli assistenti Emanuele Prenna e Vito Mastrodonato, entrambi di Molfetta. Quarto ufficiale Domenico Mirabella di Napoli. In sala var invece vedremo all’opera Gianpiero Miele della sezione di Nola con Michael Fabbri di Ravenna a coadiuvarlo. Sette i precedenti fatti registrare da Santoro col Picchio. Il bilancio è di 3 successi e 4 sconfitte. Le vittorie bianconere finora ottenute con lui sono arrivate tutte in trasferta. L’ultima è proprio quella relativa al match vinto a Lecco per 2-0 lo scorso 21 ottobre. Gara che ad oggi stabilisce anche l’ultima occasione in cui l’Ascoli è riuscito a portare a casa i tre punti nell’attuale stagione. Gli altri due invece restano il successo strappato in casa del Pordenone (0-1) il 20 novembre 2021 grazie all’incornata di Salvi e il 2-0 in casa del Benevento nel match del 16 febbraio 2022 (reti di Bidaoui e Baschirotto).