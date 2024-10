Saltato Tesser, il mister è Di Carlo. L’Ascoli ha il suo nuovo allenatore

L’Ascoli annuncia l’arrivo di Mimmo Di Carlo in panchina, ma quanto caos in casa bianconera. Spetterà all’esperto allenatore cercare di rimettere ordine nella gestione del settore tecnico che nel corso di questa prima parte della stagione ha visto il club riservare tutta una serie di improvvisi colpi di scena. Alla fine il Picchio è arrivato ad ufficializzare l’accordo sancito con il 60enne nel pomeriggio di ieri a seguito del dietrofront improvviso di Attilio Tesser e del suo collaboratore Beppe Gemiti. I due stavano viaggiando in A14 ed erano praticamente arrivati ad un paio di caselli di distanza rispetto a quello necessario per uscire e raggiungere le cento torri, quando all’improvviso si è deciso di interrompere il percorso pianificato per girare i tacchi e tornare a casa. La sera prima gli stessi avevano trovato un accordo verbale, poi da firmare, basato su un vincolo contrattuale di due anni. Una volta messo nero su bianco poi si sarebbe subito raggiunto il Picchio Village per dirigere la prima seduta di allenamento del pomeriggio. All’orizzonte d’altronde c’era la delicatissima sfida di domenica contro la capolista Pescara (fischio d’inizio alle 19.30). Un appuntamento assolutamente da non sbagliare dopo i recenti passi falsi fatti registrare. Quando tutto sembrava apparecchiato per dare il via alla seconda esperienza bianconera di Tesser (la prima in A nell’avvio del campionato 2006-07) ecco l’imprevisto che nessuno si aspettava. Probabilmente nemmeno lui. Mentre i più malintenzionati hanno pensato ad un cambio dell’ultimo secondo delle condizioni contrattuali offerte la sera prima dalla società, la ricostruzione dei fatti fornita dal tecnico invece ha parlato di un serio problema familiare capitato al suo collaboratore. Notizia ricevuta attraverso una telefonata. Di fronte a tale situazione Gemiti così avrebbe deciso di non seguire il mister nel lavoro da fare alla guida dell’Ascoli. Scenario che a quel punto ha portato lo stesso Tesser a declinare.

Raccolto il dispiaciuto no dell’allenatore, il Picchio in fretta e furia ha dovuto così trovare una tempestiva soluzione entro la serata. Nel frattempo la prima squadra, ormai orfana di Ledesma, era tornata in campo per effettuare una seduta col preparatore atletico Paradisi. Ecco quindi che la fumata bianca è arrivata con Mimmo Di Carlo dopo che nelle ore precedenti era stato contattato anche l’ex Gaetano Fontana. In definitiva sarà l’ex Spal il 15esimo timoniere della gestione societaria contraddistinta dall’attuale proprietario Massimo Pulcinelli. Il suo esordio contro il Pescara di Baldini riaccende gli animi tra i due tecnici dopo quel famoso episodio capitato a bordo campo 17 anni fa in A (Parma-Catania) quando, in un incontro tiratissimo, Di Carlo fu colpito da Baldini con un calcione.

Massimiliano Mariotti