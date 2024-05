Salvezza Cosenza,. D’Orazio: "La svolta aver chiarito con i tifosi"

Il Cosenza si gode la salvezza ottenuta senza troppe difficoltà. A favorire il raggiungimento del traguardo è stata anche la vittoria strappata al Del Duca nel finale di campionato con quell’1-0 assestato dalla perla di Tutino. "La svolta è avvenuta dopo un colloquio con i tifosi – spiega l’ex Ascoli D’Orazio –. Da quel momento lo spogliatoio si è compattato e il rendimento si è impennato. Indossare la fascia di capitano per me è stato motivo di orgoglio, per questa piazza e per questi tifosi. Se penso a chi l’ha indossata in passato, sento ancora di più questa responsabilità. Tutino? Da compagno di squadra posso dire che è cresciuto molto come calciatore. Quest’anno è arrivato al top e per noi è stato un leader. Non ci aspettavamo l’esonero di Caserta e l’arrivo di Viali. All’inizio abbiamo fatto un po’ fatica. Però dopo le due partite perse, abbiamo fatto un blocco unico. Il chiarimento avuto con la tifoseria è stata la svolta".