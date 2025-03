Schenardi: "La Ternana può rosicchiare punti alla capolista Entella"

In vetta continua la corsa a due tra l’attuale capolista Entella e la Ternana che rincorre con 4 punti di ritardo. I liguri per adesso non hanno concesso passi falsi, ma gli umbri in queste ultime 9 gare confidano su una rosa importante per la categoria.

"Le Fere hanno la possibilità di rosicchiare punti all’Entella – commenta l’ex centrocampista Marco Schenardi –, perché hanno una rosa di valore assoluto. Compreso l’allenatore. La Ternana ha una qualità di gioco importante, l’Entella ha meno qualità ma ha una grande determinazione. Sono abituati a giocare partite sporche dove si mena, si lotta e si bada molto al sodo. Da questo punto di vista i liguri la fanno da padroni.

Qui a Terni l’iter per la realizzazione dello stadio riprende con un’accelerazione davvero importante. In queste ore la Ternana ha scritto al comune dicendo che ha definito le condizioni di base per il piano economico finanziario e che quindi può procedere al conferimento di tutta la documentazione richiesta dal rup".