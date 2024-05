Scontri e danni: aperitivo solidale al Bar dello stadio

Le vicende societarie tengono banco in questi giorni in città, ma nel frattempo gli Ultras 1898 hanno deciso di mantenere fede alla promessa fatta subito dopo il tristissimo epilogo di una stagione gettata alle ortiche e conclusa con la retrocessione in Serie C. Sono sono stati di parola e sabato organizzeranno un ‘Aperitivo Solidale’ al Bar dello Sport, quello davanti al Cino e Lillo Del Duca, sotto la Curva Nord, coinvolto purtroppo negli incedenti al termine della sfida contro il Pisa, nell’ultima giornata del campionato. "Ascoli è un corpo solo e un’anima sola – avevano scritto gli Ultras 1898 – Inutili sono gli stupidi tentativi di screditarci o dividerci. A dimostrazione di ciò, dopo Ascoli-Pisa erano migliaia le persone sul piazzale antistante la tribuna. Non eravamo affatto soli. C’era una città intera, delusa e arrabbiata, tradita e umiliata dalla condotta societaria e sportiva della squadra che rappresenta il territorio. Fatela finita di tirare gli ultras per la giacchetta con ridicoli tentativi di attribuirci addirittura qualche responsabilità per la fantomatica fuga di acquirenti. Non siamo il capro espiatorio di nessuno. Nel solco di cui sopra, annunciamo quindi, fin da ora che i gruppi organizzati saranno lieti di contribuire alle spese delle attività che hanno avuto danni durante i fatti successivi alla partita. Verranno forniti più avanti i dettagli di un evento organizzato ad hoc dove chi vorrà fare la propria parte e contribuire all’ iniziativa di sostegno delle attività coinvolte, potrà partecipare ad un prezzo politico. Vi aspettiamo numerosi. Realizzeremo anche una maglia – avevano concluso gli Ultras 1898 – i cui ricavati saranno utilizzati per contribuire alle spese legali dei nostri ragazzi. Noi siamo Ascoli". E così, mantenendo fede alle promesse fatte, sabato i gruppi organizzati della Curva Sud dell’Ascoli Calcio hanno deciso di organizzare un ‘Aperitivo Solidale’ a partire dalle ore 18 proprio al Bar dello Sport.

L’evento, aperto a tutti i tifosi, è finalizzato a contribuire alle spese impreviste che il bar ha dovuto sostenere dopo gli incidenti e gli scontri al termine del match di campionato con il Pisa dello scorso 10 Maggio che ha sancito la retrocessione in Serie C del Picchio. "La tifoseria organizzata non lascia mai nessuno indietro!", si legge nella locandina pubblicata sui profili social ufficiali degli Ultras 1898. Ci saranno birra, arrosticini e panini e sarà un modo per ritrovarsi tutti insieme sotto la bandiera bianconera.

Valerio Rosa