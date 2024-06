Sei squadre ancora senza allenatore

La situazione delle panchine sta rendendo ancor più calde le giornate di molti club di serie C. Ad Ascoli, in attesa di completare la cessione del club, la guida della prima squadra resta ancora momentaneamente nelle mani del tecnico Massimo Carrera. Qui però appare scontato che quando l’avvicendamento societario sarà completato sia lui che il nuovo direttore sportivo Emanuele Righi dovranno probabilmente cercare una nuova sistemazione altrove. In tutte le altre piazze dei tre gironi della terza serie invece sono ancora 15 le società che non hanno provveduto ad ufficializzare il proprio timoniere. Nel girone b, che vedrà impegnati i bianconeri, uno dei club che nelle prossime ore arrenderà nota la propria scelta è il Campobasso di Matt Rizzetta, ex socio del Picchio al 19% con la North Sixth Group e ancora partner del club di corso Vittorio in virtù del vincolo in essere fino al giugno 2025. A Gubbio la corsa vede in lizza Taurino e Volpe, ma non sono escluse eventuali sorprese di altri profili che potrebbero spuntare nei prossimi giorni. La Lucchese sembra orientata verso Gorgone, ma i classici annunci non sono ancora giunti. A Pescara è l’ex bianconero Tesser il nome in pole per vestire i panni di tecnico, ma anche all’interno della società abruzzese regna un po’ di incertezza per la questione della vendita delle quote azionarie annunciata da Sebastiani in favore di Navarra. Mentre il Pineto sembrerebbe aver individuato in Cudini il profilo giusto al quale affidare la guida della squadra. L’ex difensore in passato ha militato nel Picchio per tre stagioni dal 2004 al 2007 inanellando un campionato di B e due di A. Indelebile il suo gol sotto al diluvio inferto al Milan alla prima di campionato.