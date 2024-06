Sentite Carpani:: "Tornerei di corsa in bianconero"

I ragazzi di ‘Passione Ascoli’, il nuovo gruppo Instagram e Whatsapp nato proprio per informare i più giovani su tutto ciò che riguarda l’Ascoli Calcio, stanno facendo davvero un gran lavoro e i follower aumentano di giorno in giorno. Per la nuova rubrica ‘Due chiacchiere con…’ hanno intervistato l’ex capitano bianconero Gianluca Carpani che si è prestato con grande cortesia a rispondere alle loro domande. Il centrocampista della Recanatese è però prima tornato a parlare della retrocessione in D del club giallorosso. Gianluca, purtroppo quest’anno abbiamo assistito ad un fallimento calcistico nelle Marche, diverse squadre sono retrocesse, oltre alle sue ex squadre Ascoli e Fano è andata male anche alla Recanatese. "Con la Recanatese – ha detto – la stagione è finita male. Il calcio è anche questo. Rimane la consapevolezza di aver dato tutto nelle partite playout, anche se purtroppo non è bastato. La stagione è andata a finire male anche perché ci siamo ritrovati con lo svantaggio della classifica perché tra andata e ritorno abbiamo pareggiato nello scontro diretto con la Vis Pesaro. Il calcio è anche questo, ma rimane la consapevolezza di aver dato tutto in entrambe le partite dei play out, purtroppo non è bastato".

Rimanendo in tema Ascoli invece, cosa non ha funzionato in questa annata bianconera?

"In un anno che va storto le responsabilità sono di tutti. L’importante è analizzarle, comprenderle per non ripeterle in futuro. Ho viste tutte, a parte quelle che avevo in contemporanea con le mie, ma comunque appena finivo controllavo il risultato e vedevo le immagini. Il clima dello stadio ‘Del Duca’ è però rimasto sempre lo stesso anche senza la Sud, ed è una cosa difficile da spiegare. E’ proprio bello e ogni partita mi riguardo i gol per sentire il boato dello stadio. Per me che sono ascolano e tifoso dell’Ascoli è ancora un’emozione indescrivibile".

Lei è stato capitano bianconero: al di la se le chiederanno di rimanere alla Recanatese, forte delle sue 10 reti e diversi assist stagionali, se dovesse arrivare una chiamata dell’Ascoli?

"Non ci penserei su due volte. I colori bianconeri li porto nel cuore".

In questi ultimi giorni è nato il suo secondo genito Elia. Com’è cambiata e sta cambiando la sua vita?

"È cambiata in meglio. I bambini portano luce ed energie in più".

Valerio Rosa