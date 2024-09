Serata speciale. Settembre bianconero in festa per i 50 anni

Mezzo secolo di storia negli stadi al fianco dell’Ascoli Calcio. Fervono i preparativi per l’attesa festa dei cinquant’anni del Settembre Bianconero 1974 che sabato sera animerà il centro storico con i vari momenti allestiti prima a piazza Arringo poi a piazza del Popolo. Una serata di condivisione per tutti, rivolta soprattutto a rendere partecipi bambini e famiglie. Tutto chiaramente all’insegna dei colori bianconeri. Alle 18 in duomo si inizierà con la santa messa in suffragio di tutti i tifosi venuti a mancare nel corso del tempo. A seguire, in piazza Arringo, andrà in scena lo spettacolo preparato dalle vecchie glorie degli sbandieratori con delle apposite bandiere con il nuovo logo ‘settembrino’. Dopo lo spettacolo offerto si proseguirà in piazza del Popolo dove intorno alle 20.30 è previsto l’arrivo della prima squadra che poi lascerà la piazza per andare a riposare alla vigilia del confronto col Rimini del giorno successivo (avvio alle 16.15). Nel salotto cittadino sarà allestito un palco davanti al palazzo dei Capitani che vedrà susseguirsi tanti ospiti come ex giocatori e protagonisti degli anni ruggenti del Picchio. A farne da padroni saranno interviste, aneddoti e ricordi degli anni più belli. Nell’occasione sarà proiettato anche un video celebrativo con i momenti più emozionanti della storica curva sud. Al termine si proseguirà con tanta musica. Previsti anche degli omaggi speciali per tutti fino ad esaurimento scorte. Ciascuno potrà ritirare una busta con al suo interno il logo settembrino, maglietta, sciarpa e un libricino con le foto delle coreografie più belle.

"È stato un anno di intenso lavoro – spiega lo storico ultras Mario Stella –, ma siamo contenti. Sarà una grande festa pensata per famiglie e bambini. Ringrazio tutti coloro che hanno dato il proprio contributo. Non ci sarà alcun messaggio politico perché dovrà essere la festa di tutti. Un grazie all’amministrazione comunale, al sindaco Fioravanti, all’assessore Stallone e ai partner. Rivedersi per condividere tante idee è stato bello. Ci saranno tanti club del Picchio. Sul palco avremo modo di rivivere molti ricordi. A seguire si proseguirà con la musica ‘70-‘80 di Marietto Mariani dj che si alternerà con Matteo Piconi. Oggi vogliamo lasciare questa porta aperta ai giovani ultras affinché possano raccogliere il testimone e percorrere questa strada cercando di essere sempre al fianco della squadra, sia nei momenti belli che in quelli brutti".

mas.mar.