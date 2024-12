Serie C in diretta su Sky e Now fino al 2028: oltre 1.200 partite all'anno

La Serie C sarà in diretta su Sky e in streaming su Now fino al 2028 per le prossime tre stagioni. Previste ogni anno oltre 1.200 partite tra campionato, playoff, Supercoppa e Coppa Italia. Gol, spettacolo e giovani promettenti potranno essere seguiti in maniera tale da arricchire ulteriormente l’offerta verso tifosi e appassionati.

"Questo è un motivo di immensa soddisfazione – commenta il presidente dei lega Matteo Marani -. Sky Sport in queste ultime due stagioni ha contribuito in maniera determinante alla crescita del nostro campionato e all’apprezzamento dello stesso da parte del pubblico italiano. Nei prossimi anni, continuerà il percorso comune già avviato, in favore dei 5 milioni di tifosi della serie C e a favore dei nostri 60 club, che voglio ringraziare, ancora una volta, per la disponibilità dimostrata nel sostenere questo percorso di rinnovamento".

Soddisfatto anche Marzio Perrelli, executive vice president sport di Sky, che aggiunge: "Questo accordo fino al 2028 conferma il nostro impegno nel sostenere e valorizzare la serie C".