Sestri Levante di Ruvo: sfida decisiva per la salvezza contro il Picchio

Il Sestri Levante guidato da Ruvo si prepara alla delicatissima sfida che potrebbe decidere il futuro dei liguri in questo disperato finale di campionato. L’obiettivo principale resta quello di conquistare punti preziosi per restare agganciati alla possibilità di disputare i playout. Scenario che potrebbe riuscire ad alimentare le residue speranze di salvezza dopo una stagione vissuta in grande sofferenza.

Contro il Picchio i rossoblù nelle ultime ore sperano di risolvere i rebus legati ad alcuni elementi che potrebbero sicuramente dare un bella mano nel corso del confronto che si consumerà lunedì al Sivori (avvio alle 15). Il tecnico rossoblù incrocia le dita per riavere a disposizione l’attaccante Parravicini, attualmente il miglior marcatore del Sestri Levante con i 7 gol realizzati. Oltre a lui restano in dubbio anche Oneto e Garibaldi, mentre non ci saranno i due squalificati Cominetti e Furno.

Come già evidenziato tornerà arruolabile l’ex bianconero Clemenza che andò a segno proprio in occasione del match d’andata perso 4-1 al Del Duca.