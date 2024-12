Sestri Levante, esonerato scotto dopo il ko di Ascoli

Il pesante ko per 4-1 incassato dal Sestri Levante ad Ascoli nell’ultima giornata disputata è costato caro al tecnico Scotto che nelle ore seguenti è stato esonerato dal presidente Risaliti. "Ero convinto che potesse fare bene – spiega il numero uno dei liguri –. Dovergli comunicare che il nostro rapporto di lavoro si interrompeva è stato duro, lo confesso. L’ho sempre sostenuto durante questa sua esperienza e ho cercato di agevolare il lavoro dandogli quanto richiesto. Nonostante tutto l’impegno i risultati non arrivavano e la situazione di classifica si è poi fatta critica. La squadra, specialmente venerdì ad Ascoli, anziché migliorare ha ripetuto gli errori visti in precedenza. Naturalmente da uomo di calcio so benissimo che le colpe non sono solo sue. Anzi, ma quando serve una scossa è l’allenatore che purtroppo è chiamato a pagare per tutti. I giocatori adesso non avranno più alibi. Nelle prossime due partite con Carpi e Gubbio voglio vedere gente col coltello tra i denti".